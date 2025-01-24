日銀如期升息！金融危機以來最高水準 野村：升息之路未完待續

日本銀行（BOJ）24日如預期將政策利率調高1碼（0.25個百分點）至0.5%，達到至2008年全球金融危機以來最高水準。

日銀的最新聲明中提及「實現經濟、通膨前景的可能性已上升」，許多企業於24日已表示，有意於今年春鬥（勞資談判）持續穩定調高薪資。

而總裁植田和男於會後記者會表示儘管此次升息，實質利率仍在負值，金融環境仍相對寬鬆、可望持續支撐日本經濟，若未來展望（經濟、通膨）得以實現，將繼續升息。

整體而言，野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值協管基金經理人河野光成（Mitsunari Kawano）分析認為，市場已充分反映本次升息預期，因此在此次會議結果公布後股匯市反應溫和，日股小幅震盪，日圓則是緩步升值、徘徊於154元至155元區間。而隨著貨幣政策明朗化，日股將重返基本面，在經濟、消費穩健復甦，治理改革利多、內資信心回籠等長多因素不變下，日股可望回到上升走勢。