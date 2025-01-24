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塔塔電子買下和碩印度子公司60%股權 強化蘋果供應商地位

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
印度塔塔電子公司24日表示，已買下和碩聯合科技公司印度子公司60%股權。路透
印度塔塔電子公司24日表示，已買下和碩聯合科技公司印度子公司60%股權。路透

路透報導，印度塔塔電子公司24日表示，已買下和碩聯合科技公司印度子公司60%股權。由於後者在當地清奈營運一座iPhone組裝廠，此舉強化了塔塔作為蘋果供應商的地位。塔塔並未公布這項購併案的財務條件。

塔塔如今將在印度南部泰米爾納德邦擁有兩座工廠；另外在附近的卡纳塔克邦也有另一座廠，是去年向台灣緯創資通公司買下。印度主管商業競爭機關於今年元月初批准塔塔電子購買和碩印度公司的股權。

塔塔已經將業務延伸到iPhone製造，將與富士康競爭。

iPhone 印度 和碩 富士康 緯創 蘋果

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