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非洲學界：自願性碳市場可望為非洲創造49兆收益

中央社／ 奈及利亞首都阿布加23日綜合外電報導

奈及利亞大學（UNN）的學者強調，自願性碳市場（VCM）能帶給當地乃至非洲可觀經濟潛力，2050年時能為非洲創造1.5兆美元（約新台幣49兆）收益。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，奈及利亞大學代理副校長契布（Polycarp Emeka Chigbue）在一場關於自願性碳市場的研討會中提到，2021年自願性碳市場的全球收益達20億美元，預測到2050年底時能帶給非洲1.5兆美元收益。

契布強調，自願性碳市場已運作20多年，從最初由民間部門發起、到現在已被認為是達標巴黎氣候協定第6條的關鍵機制；巴黎協定第6條規範國際合作碳交易促進減排。

奈及利亞大學資源與環境政策研究中心主任屈夸尼（Nnaemeka Chukwuone）則說明自願性碳市場能帶給奈及利亞的益處。

他指出第一個好處是促進奈及利亞減排、實現國家自定貢獻目標（NDC,巴黎氣候協定要求各成員國應提出在2020年以後的氣候行動，包括減量措施、減量目標及調適氣候變遷衝擊等，每5年更新提交）。

第二個好處是伴隨而來的經濟機會。屈夸尼指出，自願性碳市場到2030年時能為奈及利亞帶來20多億美元的收益，同時還能為農業、林業、能源等產業帶來就業機會。

奈及利亞 巴黎氣候協定 非洲

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