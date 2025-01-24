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OpenAI推人工智慧助理Operator 暫限美國訂戶使用

中央社／ 舊金山23日綜合外電報導

美國科技公司OpenAI今天推出名為Operator的人工智慧（AI）工具，它可以使用網路執行各種任務，包括填寫表單或訂購商品等，不過目前僅限美國ChatGPT Pro訂戶使用。

法新社報導，根據OpenAI說法，Operator可以查找網頁並像人類一樣打字、點擊或上下捲動頁面來與網頁進行互動。

OpenAI在網路貼文中寫道：「（使用者）可以要求Operator處理各式各樣反覆瀏覽的工作，像是填寫表格、訂購雜貨，甚至創造迷因哏圖。」

「（Operator）使用人類日常操作互動的同一個介面和工具的能力，擴大了人工智慧的實用性，幫助人們在日常事務上節省時間，同時替企業開啟新的參與機會。」

AI代理（AI Agent）是矽谷最新趨勢，這是一種能感知周遭環境、做出決定，並採取行動來達成特定目標的數位助手。

谷歌公司（Google）去年12月推出代理功能的Gemini 2.0，是Google迄今最先進的人工智慧模型。

OpenAI形容Operator是該公司旗下首批能夠獨立為人類工作的AI代理之一，設計目的是要完成被賦予的任務。

OpenAI表示，Operator目前僅限美國ChatGPT Pro訂戶使用，「以確保安全且循序漸進的上市」。

OpenAI指出：「如果遇到挑戰或出錯，Operator可以利用其推理能力進行自我修正。要是無法排解問題、需要幫助時，它會將控制權交還給使用者。」

路透社報導，OpenAI的競爭對手Perplexity今天稍早也推出Android版AI助手Perplexity Assistant，具備預訂晚餐、在應用程式（app）上叫車和設定提醒等功能。

蘋果公司（Apple）去年在其語音助手Siri中搭配Apple Intelligence的功能，並與OpenAI合作，在使用者允許的情況下為智慧型手機iPhone加入ChatGPT功能。

OpenAI 使用者 美國

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