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資金吃緊 電動卡車製造商Nikola傳求售或合作

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Nikola氫燃料電池電動車前年底在加州洛杉磯舉行的車展向媒體展示。路透
Nikola氫燃料電池電動車前年底在加州洛杉磯舉行的車展向媒體展示。路透

彭博引述知情人士報導，電動卡車製造商Nikola公司為應付資金吃緊的窘境，正探詢出售部分或整個公司的可能性。

知情人士表示，其他列入考慮的選項還包括引進合作夥伴或籌集新資金。據了解，目前尚未作出任何決定，該公司管理層也可能選擇不採取行動。

Nikola對此發布聲明說：「儘管電動車產業面臨外在阻力，我們仍不懈努力籌集資金、減少負債、保留現金並為客戶提供卓越的服務。」

Nikola 周四收盤股價崩跌27.8%，這一年來已跌逾95%。

情人 負債 電動

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