瑞銀推演川普對陸關稅劇本 從目前10%上調至25%到30%

川普就任美國總統的第一個交易日，並未立刻發布加徵關稅的行政命令，讓市場暫且鬆了一口氣。不過瑞銀財富管理投資辦公室（CIO）24日推演川普關稅劇本，預計美國對大陸的有效關稅稅率，將從目前的10%上調至25到30%。 另外，美國將採取措施保護在技術領域的利益、收緊轉口規定以及對歐盟的汽車和藥品徵收關稅。

大陸可能的反制措施可能包括對等關稅、人民幣適度貶值和限制關鍵礦產出口等。

瑞銀財管CIO認為，總統具有較大裁量權的另一領域，是以行政命令對進口商品徵收關稅。而川普可能以備忘錄方式下令審量貿易政策，而不是直接開徵新關稅，讓市場暫且鬆了口氣。不過就此假設潛在關稅的規模或範圍有限，還為時過早。

瑞銀財管CIO指出，川普總統的政策議程倘若全部落地，將對宏觀經濟產生重大影響。不過，金融和政治方面的制約，代表在某些情況下，實際頒布的政策與競選承諾之間可能有落差。 此外，川普可能會「高舉輕放」部分提議或只是談判策略。

而在風險情景中，瑞銀財管CIO假設，美國對所有進口商品全面徵收關稅，對大陸徵收高額關稅，例如60%，和對墨西哥和加拿大等鄰國持續徵收實質性關稅。

瑞銀財管CIO認為，美國經濟在新關稅措施下仍能實現增長，不至於衝擊美國增長，也不會阻礙通膨繼續從當前水準下降，從而使美國聯準會能夠在今年稍晚降息50個基點。

瑞銀財管CIO舉例，川普宣布南部邊境進入國家緊急狀態，並表示將立即開始遣返非法移民的行動。 然而，目前並無資金可用於此項計劃，而驅逐非法移民導致勞動力供應減少也可能推升通膨。

川普總統還承諾增加石油產量，並補充戰略石油儲備。不過，石油產量水準主要取決於私營公司，目前沒有明確跡象顯示資本支出或鑽探活動會因選舉而發生變化。

而補充戰略石油儲備需要國會提供額外資金，且補充速度存在實際操作上的局限。