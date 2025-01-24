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CNN計劃裁員200人 擬推新付費串流節目

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）今天表示，公司將裁減6%的員工，大約200人。在當前美國政治新聞氾濫下，CNN將對員工和節目安排做重大調整，未來將推出新的付費串流服務。

法新社報導，美國新任總統川普（DonaldTrump）20日重返白宮後，CNN也隨美國其他媒體進行重組。CNN表示，在新職位設立的同時，整體員工人數可能維持穩定。

CNN執行長湯普森（Mark Thompson）在備忘錄中告訴員工說：「今天的一些公告意味著，CNN出現重要的新工作機會，但也意味著我們將失去一些受人尊敬的同事。」

他又說：「是的，確實會有裁員，目前CNN約有6%的員工會受到影響，但我們預計今年的員工總數不會減太多，甚至不會減少。」

湯普森：「這是因為我們投資了7000萬美元在數位計畫上，這將創造許多新的職位。」

湯普森今天也宣布，未來將推出新的付費串流產品，但並未透露具體細節。

CNN反映出有線電視收視率下滑的趨勢，目前也面臨激烈的競爭。

保守派喜愛的福斯新聞（Fox News）早已追趕上CNN，福斯電視台昨天還播出對川普的獨家專訪；同時，CNN也被微軟國家廣播公司（MSNBC）超越，後者將自身定位為「反對、批評川普和共和黨人的先鋒」。

CNN 川普 美國

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