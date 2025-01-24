通膨緩和 新加坡2020年來首度實施寬鬆貨幣

隨著物價壓力減弱，新加坡金融管理局（MAS）2020年以來首次寬鬆貨幣政策。

新加坡金管局周五公布，「將略微調降星元匯率區間的斜率，維持區間的寬度與中心軸不變」。新加坡金管局以匯率作為主要政策工具。

彭博調查經濟學家多數料到金管局會調降匯率區間的斜率。自2021年10月以來，金管局已五次緊縮貨幣政策，並在2023年長時間保持按兵不動。

金管局公布決策後，星元兌美元匯率走弱。

金管局允許星元在設定的區間內波動，並透過調整政策匯率區間的斜率、寬度和中心軸來控制星元的升值或貶值步調。

目前，新加坡核心通膨已降至2%以下，進口商品在基本商品中占比相對較高。

聲明中還提到：「新加坡金管局核心通膨回落比預期快，今年將維持在2%以下，可見經濟中的基本物價壓力已穩定回歸低位。」此外，金管局強調，將密切關注全球和國內經濟形勢的發展，並對通膨與經濟成長面臨的風險保持警覺。