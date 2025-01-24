美國兩黨議員共同提出廢除中國永久正常貿易關係（PNTR）地位的法案

美國國會共和黨週四提出立法，廢除中國二十多年來所享有的優惠貿易地位，並首次獲得民主黨共同提案。路透社報導，該法案由眾議院中國問題特別委員會共和黨主席約翰．穆勒納爾 (John Moolenaar) 在川普總統周一發出要求內閣評估有關北京永久正常貿易關係法律的備忘錄後提出。

香港南華早報報導，永久正常貿易關係 (PNTR) 地位是美國與外國進行非歧視性貿易的法律指定。 2000年，中國獲得這項權利，以換取北京方面同意在加入世界貿易組織之前開放其市場並自由化其貿易行為。但眾議院和參議院提出的《恢復貿易公平法》 （Restoring Trade Fairness Act）將撤銷這一指定。該法案將對中國進口商品設定最低35% 的關稅，對「戰略」商品徵收 100%的關稅，並賦予美國總統在五年內分階段實施這項改革的能力。

報導稱，該法案還將取消對來自中國和其他幾個國家的包裹的「最低限度」待遇，即對價值低於800美元的貨物免除進口關稅和嚴格檢查。

至關重要的是，該法案不允許國會每年投票重新認證 PNTR 地位，儘管它將為因北京潛在報復而受到傷害的美國農民和製造商提供關稅收入。

密西根州共和黨眾議員約翰．穆勒納爾 說「長期以來，與中國的永久正常貿易關係破壞了我們的製造業基礎，將美國的就業機會轉移到國外，並讓中共在背叛公平競爭承諾的同時剝削我們的市場，」。

穆勒納爾去年11 月首次提出該法案。這次，紐約州民主黨眾議員湯姆．索齊(Tom Suozzi)也加入了他的行列。參議院配套法案由印第安納州共和黨人吉姆．班克斯和阿肯色州共和黨人湯姆．科頓於週四提出。

但要最終成為法律，該法案必須在共和黨控制下的眾議院和參議院獲得全體通過，然後由川普總統簽署。

南華早報導報導稱，近年來，越來越多的共和黨人穩步推動撤銷對中國的長期貿易關係。該提案的一些最直言不諱的支持者現在在川普政府中，包括國務卿馬可．魯比奧和負責經濟成長、能源和環境的副國務卿雅各布·赫爾伯格。

川普週二表示，他正在考慮從2月1日開始對來自中國的進口產品徵收10% 的關稅，作為對芬太尼流通的懲罰，芬太尼是一種合成阿片類藥物，已奪去了數萬名美國人的生命。

川普在周一呼籲實行「美國優先的貿易政策」的總統備忘錄中，命令聯邦機構評估與中國的正常貿易關係立法並提出建議。同一份命令指示聯邦機構評估北京可能給美國商業帶來負擔或限制的「不合理或歧視性」政策，並評估中國對川普於 2020 年簽署的「第一階段」貿易協議的遵守情況。

與美國沒有正常貿易關係的國家只有四個：白俄羅斯、古巴、北韓和俄羅斯。 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後，美國取消了俄羅斯的 PNTR。

但這四個國家與美國的貿易流量都沒有中國那麼大。 2022年，中美貿易額達6,906億美元，創歷史新高。

彼得森國際經濟研究所在12月發布的一份分析中表示，即使北京選擇不採取報復，撤銷對中國的 PNTR 也將「導致美國實際 GDP 相對於基線預測出現短期衰退」。

分析發現，「具有諷刺意味的是，撤銷將損害美國工業部門，並導致美國貿易赤字擴大——這與其支持者的意圖相反。」