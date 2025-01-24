德州儀器本季業績展望不佳 可見工業晶片需求依然低迷

德州儀器（Texas Instruments）發出第1季業績展望令人失望，反映這家美國半導體大廠面臨晶片需求持續低迷以及擴廠帶來成本上升的壓力。受此消息影響，德州儀器盤後股價下跌3%。

德州儀器周四盤後公布財報，第1季每股純益將介於0.94美元至1.16美元之間，其中值1.05美元明顯低於分析師原估的1.17美元。此外，德州儀器預測第1季營收將落在37.4億至40.6億美元之間，而分析師的平均預估為38.6億美元。

德州儀器表示，整體電子業仍處於低迷狀態，導致該公司營收連續九季下滑，此外，製造支出也擠壓獲利。

德州儀器主要銷售對象為工業設備和汽車製造商，因此業績展望被視為全球經濟的重要風向球。三個月前，德州儀器高層指出，部分終端市場開始擺脫庫存過剩的跡象，但顯然回升的速度不及投資人所期。

德州儀器執行長伊蘭（Haviv Ilan）表示，工業需求依然疲弱。他在法說會說：「工業自動化和能源基礎設施的需求仍未觸底。」

在汽車領域方面，伊蘭提到中國大陸成長不如以往強勁，也就是說無法靠大陸業績抵銷其他地區的疲軟。

伊蘭坦言：「我們尚未見底——容我坦白說。」不過，他也說，德州儀器已經看到「一些亮點」。

與令人失望的業績展望形成對比的是，德州儀器上季業績大幅優於預期。第四季度營收下降1.7%至40.1億美元，仍高於分析師所估的38.6億美元；每股純益為1.30美元，也優於分析師原估的1.21美元。

德州儀器財務長 Rafael Lizardi 表示，該公司目前產能利用率低於滿載，以減低庫存積壓，但有損利潤。

當晶片業減產時，帳目會計入所謂的產能未充分利用的費用。這種狀況會影響毛利率。

工業和汽車市場合計占德州儀器營收約70%。這家晶片製造商主要生產類比晶片與嵌入式處理器，這是半導體的一大類型。雖然這些晶片能執行重要功能，譬如在電子裝置內進行電力轉換，但售價遠不及專注於人工智慧的輝達（NVIDIA）甚至是英特爾（Intel）的晶片。

此外，德州儀器的晶片通常不需要最先進的製程技術。即使如此，該公司仍在美國積極展開擴建和升級計畫。這些支出短期內對獲利造成壓力，但德州儀器表示，這類投資長期有助於降低成本，並提升和中國大陸競爭對手的競爭力。