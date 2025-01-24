標普500指數和台積電ADR創新高 油金因川普談話走低

在各類股齊揚的推動之下，美國股市標普 500 指數周四收在歷史新高，投資人一面評估有好有壞的企業財報，一面也消化美國總統川普呼籲降低利率和油價的相關談話。

標普500指數上漲32.34點，漲幅0.5%，收在6,118.71點，自12月6日以來首度刷新收盤紀錄。道瓊工業指數大漲 408.34 點，漲幅 0.9%，收在 44,565.07 點；那斯達克綜合指數漲 44.34 點，漲幅 0.2%，至 20,053.68 點。

費城半導體指數回落0.5%，受安謀（Arm）和美光回落所拖累。台積電ADR上漲0.6%，連三日上漲，收在歷史新高224.62美元，較台北交易溢價拉大為29.7%。

美元微跌，受川普談話影響，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.04%至108.128，日圓兌美元升值0.3%至156.05日圓，在主要貨幣中表現最佳，日本央行將於周五公佈利率決定。

據Tradeweb的數據，美國10年期公債殖利率從周三的4.600%上揚至4.636%。

受川普說他將推動沙烏地和OPEC降低原油價格影響，國際油價走低，黃金收窄跌幅。西德州中級原油（WTI）期貨跌1.1%，收在每桶75美元下方，全球基準布倫特跌至每桶78美元附近。黃金現貨跌0.1%，報每英兩2753.09美元。

在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，川普要求石油輸出國組織(OPEC)降低油價，要求各國央行降低利率，同時他警告全球商界領袖，如果在美國以外的任何地方生產產品，將面臨關稅。

248 Ventures 首席策略師Lindsey Bell表示，雖然投資人謹慎看待川普有關關稅的言論，但他們「"喜歡利率下降、油價下跌的想法」。

財報季仍在繼續。美國航空(American Airlines)股價大跌8.7%，該公司預估單季虧損大於預期。航空發動機製造商GE Aerospace股價大漲6.6%，該公司上季獲利和銷售額均超出華爾街預期。

標普500指數11大類全面上漲，漲幅最大的是醫療保健股，上漲約1.35%，其次是工業股，上漲1%。標普500指數銀行股觸及歷史新高後，收盤上漲 0.7%。

公用事業股收斂盤中漲幅，收盤上漲0.5%。川普表示，美國需要雙倍的能源來為迅速崛起的人工智慧（AI）事業提供動力之後，電力事業股表現出色。

Constellation Energy上漲4.1%，AES上漲 3.6%，Vistra 漲 2.7%。

科技股漲幅最小，僅上漲0.12%，周三在川普宣布民間投資 5000 億美元建設AI基礎設施後，科技股大漲 2.5%。