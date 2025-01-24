川普促OPEC降低價格 國際油價挫跌

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）在世界經濟論壇（WEF）演說時，敦促沙烏地阿拉伯及石油輸出國家組織（OPEC）降低油價，國際油價今天挫跌約1%。

另外，市場不確定川普擬議的關稅與能源政策會如何影響全球經濟成長及能源需求，也導致油價承壓。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價下挫82美分或1.09%，來到每桶74.62美元。

倫敦北海布倫特原油3月交割價下跌71美分或0.9%，來到每桶78.29美元。

川普 油價

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