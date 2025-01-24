英科技大臣憂TikTok操弄認知 但提到傳統媒體也有偏見

中央社／ 倫敦23日專電

短影音平台TikTok背後的中國因素及其對使用者認知的影響備受關注。英國科技大臣凱爾說，他對TikTok的資料處理方式和作為宣傳工具的可能性確實有疑慮，但許多傳統媒體也有偏見問題。

凱爾（Peter Kyle）告訴英國「衛報」（TheGuardian）：「我們敦促各界對TikTok抱持謹慎態度；不過，許多平台和傳統大眾傳播媒體的編輯台決策確實會導致偏見。」他說，這不是新現象。

美國羅格斯大學（Rutgers University）去年底發布研究報告，提到美國TikTok重度使用者的「親中態度」較非使用者高出約50%。此外，TikTok刻意放大無關聯或誘使點擊的內容，以排擠關於中共濫權的貼文，並透過演算法壓制「反中」內容。

報告指出，TikTok上的內容可能有助對使用者進行心理操弄，且符合中共的戰略目標，也就是在年輕閱聽眾之間形塑對中國有利的認知。

另一方面，北京對TikTok有能力蒐集的用戶相關資訊具多少掌握度，持續引發外界疑慮。TikTok的母公司為中國字節跳動（ByteDance）。

凱爾指出，他確實對TikTok的所有權結構有疑慮，這也導致他對TikTok處理資料的方式有疑慮。

不過，他認為TikTok的確是「令人想擁有的產品」（a desirable product），且年輕人應該要能「自由探索各種文化和意識形態」。英國政府的立場是必須在安全、政治宣傳疑慮，以及TikTok能帶給用戶的快感之間取得平衡。

凱爾提到，政府持續監看社群媒體內容走向；一旦發現危害英國國家安全或生活方式的內容，政府當然會採取行動。

TikTok在美國原面臨「不賣就禁」命運，也就是若ByteDance不在期限內脫手，TikTok將遭禁。不過，總統川普（Donald Trump）本月20日上任隨即簽署行政命令，延後75天實施對TikTok的禁令。

他22日接受美國「福斯新聞」（Fox News）專訪時，對關於TikTok安全風險的常見論述提出疑問。

川普說：「對中國而言，窺探監視觀看瘋狂影片的年輕人和小孩，真的有這麼重要嗎？」

他指出，有這麼多手機、電腦和各種商品是在中國生產，「這難道不是更大的威脅嗎」。

除了TikTok等應用程式，中國生產的電子商品近期也屢遭質疑恐有助北京的間諜活動。

TikTok 使用者 美國

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