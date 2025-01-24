美超級財報周下周登場 展望正向

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美國總統川普上任後頒布行政命令多符合預期，市場焦點轉向企業財報。法人指出，美科技股超級財報周下周登場，預期大型雲端服務供應商（CSP）資本支出及後市展望可望正面看待，有利台股金蛇年紅包行情挑戰24,000點。

受惠川普宣布推動「星際之門（Stargate）」計畫，號召OpenAI、軟銀、甲骨文等科技巨頭長期投入5,000億美元進行AI基礎建設，美股四大指數全數收高，輝達（NVIDIA）、台積電ADR分別上漲4.4%、2%，台指期23日夜盤漲113點收23,802點，正價差達276點。

台股22日封關到2月3日金蛇年開紅盤期間，美股有八個交易日，正值大型科技龍頭密集公布財報，除29日微軟、特斯拉、Meta、艾司摩爾（ASML），及30日蘋果、英特爾外，還有31日高通、亞馬遜等。

接下來由2月4日Google母公司字母接棒公布財報，後續2月5日安謀（Arm）、2月26日輝達壓軸，相關企業財報表現與財測展望，將牽動台股農曆年紅盤行情。

統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等指出，美通膨數據降溫，加上川普上任後目前作為「尚稱理性」，帶動美股投資氛圍翻多，市場焦點轉向美國聯準會（Fed）利率決策會議後的主席鮑爾談話內容，及大型科技股財報。

群益投顧董事長蔡明彥表示，據彭博資料，美國分析師預估標普500指數成分股上季企業獲利年增7.3%，後續將逐季震盪走高，主因美國勞動市場具韌性、美國經濟成長強勁，及Fed降息4碼後，有利企業借貸成本降低。

美國聯準會 財報

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