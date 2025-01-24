美將限制 ASML 設備輸陸

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

荷蘭總理史庫夫預期，美國新任總統川普將延續前朝政策，繼續施壓荷蘭政府，要求限制微影設備大廠艾司摩爾（ASML）對中國大陸出口晶片製造設備。

彭博資訊報導，史庫夫22日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）說，拜登政府大力推動（限制對陸出口），預期川普政府也會採取相同作法，美國與荷蘭對大陸政策立場「一致」。

美國以國安為由，試圖限制大陸晶片業發展；在美方壓力下，荷蘭政府已在限制ASML對中國大陸銷售。

史庫夫說，每周都會與美國討論ASML相關議題，「我認為由我們自主決定要怎麼推動」出口管制政策，這點很重要，ASML對荷蘭經濟也至關緊要，「我們希望確保這個立場」不會改變。

ASML是全球唯一先進微影設備製造商，在美國主導的出口限制措施下，ASML從未銷售自家先進的極紫外光（EUV）微影設備到大陸。受拜登政府施壓，荷蘭當局去年也限制對大陸的深紫外光（DUV）設備出口。

ASML 美國 荷蘭

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