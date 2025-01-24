沙國承諾擴大對美投資

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼22日致電祝賀川普重返白宮，並表示沙國將大幅擴大對美國的投資與貿易，計劃四年內把投資額擴增至6,000億美元。

根據沙國外交部聲明，賓沙爾曼與川普通話時，除轉達國王對他的祝賀，還表示，沙國將「在四年內把對美國的投資和貿易規模擴大至6,000億美元，甚至可能更高」。

根據聲明，美國新任國務卿盧比歐與賓沙爾曼通話時，還討論了敘利亞、黎巴嫩、加薩以及「伊朗及其代理人帶來的威脅」，同時談到美沙經濟夥伴關係的好處，以及在人工智慧（AI）等多個領域拓展雙方經濟的機會。

川普首次執政時，他積極拉攏沙烏地阿拉伯。沙國長期以來一直是美國重要的能源和安全夥伴。

川普在首任任期內與沙國等中東國家建立密切關係。他卸任後，沙國向由其女婿兼前高階顧問庫許納成立的公司投資了20億美元。

川普20日就職後表示，如果沙國同意購買價值5,000億美元的美國產品，他會考慮將沙國作為他首次外訪地點，這與他首任任期內的做法類似。

川普表示：「我上次與沙國這麼做，是因為他們同意購買價值4,500億美元的美國產品。我說過，我願意這麼做，但你們得買美國產品，他們同意了。」他指的是2017年訪問沙國的情況。

川普 沙烏地阿拉伯 美國

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