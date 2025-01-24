美派兵邊境 掃蕩非法移民

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普簽署打擊非法移民的行政命令兩天後，軍方已準備派遣額外約1,500名現役軍人至美墨邊界；此外，國務院的電郵顯示，先前排定的難民入境行程也已全數取消。

白宮發言人李威特22日告訴記者：「總統川普簽署了一道行政命令，增派1,500名部隊人員至南部邊境。」川普在上任首日便宣布大規模打擊移民行動，並且發布一連串公告，目的是大幅減少進入美國的非法移民人數。他宣布美國與墨西哥邊境進入國家緊急狀態，立即制止「所有非法入境」情事，並展開程序驅逐「數百萬名犯罪的外國人」 。

增派額外約1,500名軍力之後，美墨邊境部署的現役軍人總數將來到約4,000人。

川普每次競選總統都承諾會打擊無證移民。然而，對難民採取的行動，也鎖定了一個針對逃離戰亂、司法迫害和災難民眾所提供的法律途徑。國務院一封電郵顯示，原已獲批准正等著入境美國的難民，川普政府現在也說將暫緩執行。

國務院寄發一則備忘錄，要求聯合國機構國際移民組織切勿將難民轉移到中轉中心，並表示已全面暫停處理相關案件。此外，川普一上任即下令全面廢除聯邦政府的多元、公平及包容（DEI）計畫，22日也更進一步要求政府職員在10天內舉發所屬部門或其他部門暗藏的相關計畫，否則恐面臨不利後果。

川普 移民 難民

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