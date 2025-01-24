小摩CEO戴蒙開導 對川普加徵關稅應看開一點 貝萊德：通膨仍是最大風險

經濟日報／ 編譯簡國帆林文彬／綜合外電
在達沃斯WEF年會期間，貝萊德執行長芬克警告，通膨居高不下仍是世界的「最大風險」。 （彭博資訊）
在達沃斯WEF年會期間，貝萊德執行長芬克警告，通膨居高不下仍是世界的「最大風險」。 （彭博資訊）

全球資產管理機構龍頭貝萊德（BlackRock）執行長芬克警告，通膨居高不下仍是世界的「最大風險」，但美國最大銀行摩根大通（小摩）執行長戴蒙則說，憂慮美國總統川普加徵關稅的人，應該「看開一點」（get over it）。

戴蒙22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）接受CNBC訪問時說，就算川普的關稅引發全球貿易戰，重燃美國的通膨，川普政府仍會保護美國利益，「如果會有點推升通膨，但有益我們的國家安全，就這樣吧」，「我是說，看開一點」。

戴蒙說，關稅是一種經濟工具，也可以是一種經濟武器，取決於使用方式與原因，「國家安全比有點高的通膨更重要」，「問題是（關稅）被使用的方式，能把人逼上談判桌嗎？有一些不公平貿易嗎？有；有一些國家補貼嗎？有」。

芬克在同一個場合指出，如今投資人太快斷定高通膨已結束，「我們面臨的世界最大風險，就是世界認為通膨高點已過」，雖然他的看法和市場走勢相左，但「我可能真的認為會出現通膨居高不下的情境」。

他說，短期而言，通膨將主要由美國的汽油與天然氣價格驅動，各界應該因為電力需求展望，而開始討論未來的核能角色，「資料中心必須對地方有利」，「不能抽取一般消費者的電力」。

此外，新加坡總統尚達曼警告， 一場橫掃全球的就業危機迫在眉睫，各國政府需要重新定義教育、訓練和照顧勞工的方式，能才化解這場危機。

尚達曼同日在WEF另一場小組討論會議上預估，未來十年開發中和新興國家將有約12億人湧入全球勞動力市場，但同一期間新增的工作機會可能只有4億個。尚達曼指出，如果未充分就業或徹底失業人口增加8億人，接踵而至的將不只是經濟、社會及政治惡夢，甚至會引發社會契約、希望、自信、尊嚴和團結危機。

尚達曼認為，縮小就業落差需要透過生活形塑人類潛力，除了至關重要的出生後三年，從學校及職場學到的知識也是關鍵。尚達曼指出，許多大學提供的教育過於側重學術層面，技術成分不足，與雇主需要的技能有落差。這種落差已導致許多畢業生失業，可能讓一整個世代感覺被體制拋棄。

尚達曼是經濟學家，擁有哈佛大學、劍橋大學和倫敦政治經濟學院學位，他呼籲其他國家學習新加坡作法，給予零工社會安全及職場傷害賠償等福利，並確保雇主持續充實旗下勞工技能。

談到歐洲，芬克說自己生平從未見過像當前的悲觀氛圍，因此現在投資歐洲很合理，「總是和達沃斯對做，然後你將賺大錢」。

之前對加密或幣抱持懷疑態度的芬克也說，他近年學到更多加密幣的東西，總結認為這是一種能用於避險的「恐懼貨幣」。貝萊德去年已推出比特幣現貨指數型基金（ETF）iShares比特幣信託、以及乙太幣現貨ETFiShares乙太幣信託。

美國 通膨

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