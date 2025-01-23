全球用戶哀號！ChatGPT工作日驚傳大當機 OpenAI證實修復中

OpenAI公司旗下的人工智慧聊天機器人ChatGPT於台北時間23日晚間7時左右起大當機，只要一打開網頁，便會出現「502 Bad Gateway」的錯誤訊息，意思是用戶的電腦無法與上游主機伺服器進行溝通。對此，OpenAI官方已證實故障消息，表示正在積極修復。

在社群平台X上，就有網友對ChatGPT竟然在工作日罷工，感到相當崩潰。截至台北晚間10時20分，ChatGPT的服務尚未恢復。