找工作變難！美持續請領失業金人數逾189萬人 達三年多新高

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國持續請領失業救濟金人數躍升至三年多高點。圖／美聯社
美國持續請領失業救濟金人數躍升至三年多高點。圖／美聯社

美國上周首次請領失業救濟金人數小幅上升，持續在相對低的水準附近游走，但持續請領人數躍升至三年多高點，顯示失業勞工找到工作花費的時間增加。

美國勞工部23日公布，1月18日止當周首次請領失業救濟金人數增加6,000人至22.3萬人，高於彭博資訊訪調經濟學家預估的22萬人，是六周以來最高；1月11日止當周持續請領失業救濟金人數為189.9萬人，比1月4日止當周增加4.6萬人，是2021年11月以來最高。

失業救濟金請領數據出爐後金融市場反應不大，追蹤美元對六種主要貨幣匯率的DXY美元指數小漲0.1%，美國股市道瓊工業指數和標普500指數期貨漲跌幅都不到0.1%，那斯達克100指數期貨約跌0.5%。

失業 指數 美國

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