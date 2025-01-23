歐盟綠能轉型有成 去年太陽能發電量首度超越燃煤

氣候智庫Ember發布報告指出，去年歐盟的太陽能發電量首度超越燃煤，為邁向潔淨能源轉型的「里程碑」。

根據該份報告，2024年歐盟的太陽能發電占比達到11%，超越燃煤發電的10%。與此同時，太陽能發電量躍升了22%，達到約304太瓦時（TWh），是去年成長最快的發電來源。燃煤發電量則減少近了16%至269TWh。

報告指出，儘管歐洲去年日照較前年為少，但由於裝設了破紀錄的新太陽能面板，使光電量大增。歐盟去年達成338百萬瓩（GW）的太陽能裝置容量目標，有望在2025年實現400GW目標；如果能維持目前的成長速度，要在2030年前達到750GW目標，更是「觸手可及」。

但彭博資訊指出，歐盟綠能的成功，並不足以限制煤炭的全球用電地位，中國大陸需求在未來幾年預料將迭創新高。

Ember資深分析師羅斯洛說，儘管歐盟的電力轉型快於過去五年的所有預期，不能把進一步進展視為理所當然。

雖然歐盟太陽能發電量激增，風力發電卻僅略有成長，微增1.5%，不過仍是連續第二年發電量超越天然氣。天然氣發電下降5.6%至2015年來新低。