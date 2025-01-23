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高檔品牌喊「環境艱困」 香奈兒決定縮編！美國部門將裁員70人

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
香奈兒（Chanel）宣布，美國部門將裁員70人。圖／路透
香奈兒（Chanel）宣布，美國部門將裁員70人。圖／路透

香奈兒（Chanel）宣布，經濟環境更趨艱困之下，美國部門將裁員70人，占香奈兒美國總人力的約2.5%。

彭博資訊報導，香奈兒22日表示，繼限制支出後，決定縮編人力，將有助公司更能順應目前的經濟挑戰。

香奈兒客群是超富階層，有能力花費10,000歐元以上（10,420美元，約新台幣34萬元）只為添購手提包，一般被認為是最奢華、最具韌性的品牌之一。但疫後熱潮過後，高檔精品的需求廣泛下滑，香奈兒說，任何市場的需求都有起伏，美國仍是該公司長期策略的重要一環。

美洲市場占香奈兒2023年總銷售的約20%，歐洲占28%，亞太為52%。

歷峰（Richemont）受惠於卡地亞珠寶品牌表現強勁，上周公布的財報擊敗預期，使外界以為奢侈品需求的最糟情況已經過去。

人力 美國 香奈兒

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