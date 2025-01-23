高檔品牌喊「環境艱困」 香奈兒決定縮編！美國部門將裁員70人
香奈兒（Chanel）宣布，經濟環境更趨艱困之下，美國部門將裁員70人，占香奈兒美國總人力的約2.5%。
彭博資訊報導，香奈兒22日表示，繼限制支出後，決定縮編人力，將有助公司更能順應目前的經濟挑戰。
香奈兒客群是超富階層，有能力花費10,000歐元以上（10,420美元，約新台幣34萬元）只為添購手提包，一般被認為是最奢華、最具韌性的品牌之一。但疫後熱潮過後，高檔精品的需求廣泛下滑，香奈兒說，任何市場的需求都有起伏，美國仍是該公司長期策略的重要一環。
美洲市場占香奈兒2023年總銷售的約20%，歐洲占28%，亞太為52%。
歷峰（Richemont）受惠於卡地亞珠寶品牌表現強勁，上周公布的財報擊敗預期，使外界以為奢侈品需求的最糟情況已經過去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言