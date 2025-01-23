川普AI投資計畫激勵科技股領漲 亞股多收紅

就在投資人針對美國新總統川普未來4年任期的展望進行評估同時，他宣布規模5000億美元人工智慧（AI）投資計畫，亞洲股市今天在華爾街股市科技股漲勢加持下大多收漲。

法新社報導，上海股市是亞股主要贏家之一。中國頒布一系列旨在提振國內股市的新措施後，上海股市逐漸收復今年迄今的跌幅。

全球投資人大體上對「川普2.0」的頭幾天抱持正面反應，因為他沒有立即恢復上個任期內的強硬貿易政策，僅重申對主要貿易夥伴加徵關稅。

儘管如此，中國、歐洲聯盟、加拿大和墨西哥最早將於2月1日受到衝擊的警訊引發巿場憂心。

川普宣布AI新計畫後，輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）和安謀（Arm）等科技巨頭帶領紐約股市飆升，並將標準普爾500指數推升至接近歷史高點。

川普表示，由日本電信巨擘軟體銀行公司（SoftBank）、ChatGPT開發商OpenAI和甲骨文（Oracle）合資成立的新公司Stargate將「至少投入5000億美元，在美國打造AI基礎建設」。昨天消息發布後，軟銀股價應聲狂飆逾10%。

今天，儘管全球首富馬斯克（Elon Musk）對川普的AI計畫表示質疑，稱承諾的資金其實不存在，軟銀股價仍持續上漲逾5%。

在軟銀領漲下，東京股市今天延續本週漲勢；上海、新加坡、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市也都上漲。

與此同時，香港股市收盤下跌，首爾、雪梨和曼谷股市也收黑。