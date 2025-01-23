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荷蘭總理：預計川普將繼續施壓 限制ASML對中國大陸出口

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
荷蘭總理史庫夫認為，川普將延續前朝政策，繼續限制ASML對中國大陸出口晶片製造設備。圖／歐新社
荷蘭總理史庫夫認為，川普將延續前朝政策，繼續限制ASML對中國大陸出口晶片製造設備。圖／歐新社

荷蘭總理史庫夫預期，美國新任總統川普將延續前朝政策，繼續施壓荷蘭政府，要求限制微影設備大廠艾司摩爾（ASML）對中國大陸出口晶片製造設備。

彭博資訊報導，史庫夫22日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）說，「拜登政府大力推動（限制對陸出口），我預期川普政府也會採取相同作法」，美國與荷蘭的對陸政策立場「一致」。

美國以國家安全為由，試圖限制中國大陸晶片產業的發展；在美方壓力下，荷蘭政府已在限制ASML對中國大陸的銷售。

史庫夫說，每周都會與美國討論ASML的相關議題，「我認為由我們自主決定要怎麼推動」出口管制政策，這點很重要，ASML對荷蘭經濟也至關緊要，「我們希望確保這個立場」不會改變。

ASML是全球唯一的先進微影設備製造商，其設備生產從電動車到軍事設備所採用的高階晶片，在美國主導的出口限制措施下，ASML從未銷售自家先進的極紫外光（EUV）微影設備到中國大陸。受拜登政府施壓，荷蘭當局去年也限制對中國大陸的深紫外光（DUV）設備出口。

ASML去年第3季來自中國大陸市場的營收為27.9億歐元（29億美元），占比將近一半。該公司預估，今年中國大陸的營收占比約為20%。執行長傅凱去年10月接受彭博資訊訪問時，也預期ASML將承受美方更大的壓力。

史庫夫預定23日在荷蘭與中國大陸國務院副總理丁薛祥會面，他在被問及北京是否會報復荷蘭的出口管制時回答道，「報復不在議程當中，我們是以好友身分會晤」。

ASML 川普 拜登 荷蘭

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