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印度人權機構質疑官員調查鴻海招聘歧視案不力 要求重新調查

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
鴻海集團。圖／路透
鴻海集團。圖／路透

路透報導，印度人權監督機關已向勞工官員提出警告，指稱官員未能充分調查鴻海集團就業歧視的證據，並要求重新調查。

印度國家人權委員會（NHRC）去年6月命令聯邦和泰米爾納德邦（Tamil Nadu）官員，調查鴻海集團的招聘行為。此前路透指出，鴻海集團在印度南部的主要iPhone組裝廠排除聘僱已婚婦女，在趕工期則會鬆綁。

印度勞工官員去年7月視察這座工廠，並針對聘僱問題詢問主管，但未公布調查結果。路透根據印度資訊權法索取相關紀錄後，本月檢視與這項調查有關的NHRC案件卷宗，這是相關細節首度遭報導。

一份更新版的NHRC案件狀態文件顯示，泰米爾納德邦勞動官員7月5日告知NHRC，在鴻海集團工廠工作的33,360名婦女中，有6.7%已婚，但未說明她們是否在組裝線上工作。

勞動官員說，該廠雇用的女性來自六個地區，「明白顯示鴻海集團已雇用大量女性員工…沒有任何歧視」。文件指出，聯邦調查人員向NHRC表示，在與該廠21名已婚婦女進行會談，這些女性員工表示在工資和晉升方面沒有受到歧視。

不過，NHRC去年11月告知勞動官員，似乎沒有仔細檢視鴻海集團的招聘文件，也未處理在招聘時歧視已婚婦女的核心問題，官員只是依賴在職員工的證詞，一如往常地提交報告。

NHRC指出，這座工廠現有一定數量女性員工的事實，並未回答鴻海集團在招聘時是否確實歧視已婚婦女的問題，勞動官員在這方面顯然並未提及。

文件顯示，NHRC去年11月19日向政府官員表達了不滿，下令在四周內「徹底調查」，重新評估此事。NHRC在今年1月10日回覆路透表示，案件仍在審理中，無法提供進一步資訊。NHRC的權力類似民事法院，能夠調查侵害人員事宜、傳喚官員為證人，並且建議救濟措施，包括支付補償金。

路透去年11月報導稱，鴻海集團已要求招聘機構，要刪除招聘廣告中對年齡、性別及婚姻狀況的要求。

人權 印度 文件

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