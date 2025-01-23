抵抗大陸勢力…歐盟評估各種獎勵措施 計劃補助歐廠電動車銷售

為因應中國大陸電動車來勢洶洶，歐盟應德國要求，正在評估各種可能的獎勵措施，包括補貼電動車銷售。

負責競爭事務且擔當提振綠色產業任務的歐盟執委會副主席黎貝拉（Teresa Ribera），在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇（WEF）接受英國金融時報（FT）訪問時表示，官員正在「形塑」獎勵計畫的選項。她說，從泛歐的角度思考補貼政策、而非透過國家進行，很合理。

德國總理蕭茲22日已透露，歐盟正在考慮他提出的電動車購車補助方案。德國2023年突然廢止國內的電動車購車補助，導致電動車銷售大減。

歐洲汽車製造商協會（EAMA）指出，許多歐盟成員國都提供電動車補助，不過條件差異很大，也有幾個國家完全沒有補貼。

歐盟執委會設計補助方案遇到的挑戰是，需要遵守世貿組織（WTO）的規定，又須避免補助流向中國大陸車廠。黎貝拉坦承，快速電氣化和歐洲品牌電動車的產能之間有落差，要取得「複雜的平衡點」。

相較下，剛展開第二個任期的美國總統川普，本周矢言終結對電動車的「不公平補貼」。

歐盟先前已以2035年為停止銷售燃油車的期限，黎貝拉排除延後這個期限的可能性，她強調，汽車業需要政策的可預測性和清晰度。