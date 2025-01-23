歐盟2024發電佔比 太陽能首度超過燃煤
能源智庫Ember指出，歐盟發電佔比中，太陽能在2024年首度超越然煤，但風能佔比則停滯不前，核電則仍是歐盟的主要電力來源。
路透社報導，歐盟為減少碳排、達成氣候目標、降低進口化石燃料依賴並提升能源安全，正致力增加再生能源發電。
2024年歐盟發電佔比中，太陽能從2023的9.3%提升至11%，首次超越燃煤，也是自Ember從2011年開始統計以來，燃煤在歐盟發電佔比首度不到10%。
資深分析師及這份報告的主要作者羅斯洛（ChrisRosslowe）受訪時說：「過去兩年來，我們見到歐盟發電結構裡，燃煤和燃氣的佔比雙雙大幅下降，化石燃料在發電佔比也來到歷史新低。」
燃氣佔比從2023的16.9%降至15.7%，而風能佔比則仍維持在17.4%。
雖然風力發電裝置容量在2024年新增約13 GW（百萬瓩），但2024年的風況較2023年差，導致風力發電量不如預期。
羅斯洛說：「今年增加的（風電）裝置容量，稍微被風況不佳所抵銷掉。」
羅斯洛表示，歐盟希望到2030年底前風力發電佔比可以到34%，要實現此一目標仍需採取許多行動，尤其像是簡化新項目的許可程序。
核電則仍是歐盟的主要電力來源，佔比從2023年的23%上升到2024年的23.7%。
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