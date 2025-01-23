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貝萊德CEO芬克示警通膨是全球最大風險 債券殖利率可能續漲

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，通膨居高不下仍是世界的「最大風險」。路透
貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，通膨居高不下仍是世界的「最大風險」。路透

全球資產管理機構龍頭貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，通膨居高不下仍是世界的「最大風險」，提高了債券殖利率續漲的可能性。他也說，若更多基金考慮把2%-5%的資產配置到加密貨幣比特幣有望漲到70萬美元。

芬克在瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇（WEF）時表示，投資人太快斷定高通膨已結束，「我們面臨的世界最大風險，就是世界認為通膨高點已過」，雖然他的看法和市場走勢相左，但「我可能真的認為會出現我們將面臨居高不下通膨的情境」。

他說，短期而言，通膨將主要由美國的汽油與天然氣驅動，各界應該因為電力需求展望，而開始討論未來的核能角色，「資料中心必須對地方有利」，「不能抽取一般消費者的電力」。

針對歐洲，他表示他生平從未見過當前的悲觀氛圍，因此現在投資歐洲很合理，「總是和達沃斯隊做，然後你將賺大錢」。

之前對加密或幣抱持懷疑態度的芬克也說，他近年學到更多加密貨幣的東西，總結認為這是一種能用於避險的「恐懼貨幣」。貝萊德去年已推出比特幣現貨指數型基金（ETF）iShares比特幣信託、以及乙太幣現貨ETFiShares乙太幣信託

他說，「如果你害怕你的貨幣貶值，如果你對你國家的經濟或政治穩定感到恐懼，你能擁有一種將克服所有這些恐懼的國際通用工具，就叫比特幣」，他本州和一些主權財富基金主管談話，有討論到是否要配置2%、或5%的資產，「若所有人都付諸實踐，比特幣可能漲到50萬、60萬、70萬美元」。

比特幣 貨幣 通膨

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