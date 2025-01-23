「股神」巴菲特的波克夏今年來跑輸大盤！短期有望迎接轉捩點

「股神」巴菲特領導的波克夏公司，22日股價表現落後標普500指數的幅度為過去一年來數一數二大，今年來漲幅也不如大盤，讓這位「奧瑪哈」先知在今年的起跑點就跌跌撞撞。

波克夏A股22日收盤下跌1.6%收在691,500美元，B股也跌1.7%報460.51美元，相較下，標普500指數漲了0.6%至6,086點。波克夏A股今年來累計上漲1.6%，漲幅也小於標普500指數的3.7%。

波克夏股價22日乏力的原因，可能是各種輕微的因素使然，而非單一重大利空。例如路透報導，波克夏旗下經營卡車休息站的Pilot部門正退出石油交易事業，但預料不會牽動大局，因為就算Pilot蒙受交易損失，相較於波克夏的1兆美元市值也是微不足道。

CFRA分析師塞佛特（Cathy Seifert）指出，波克夏股價下跌的另一個可能原因是波克夏持有大量股票的蘋果公司（Apple）股價今年來疲弱不振。截至去年9月底，波克夏投資組合的最大單一持股部位就是蘋果，波克夏去年1-9月已減碼蘋果持股三分之二至3億股，還不清楚此後波克夏是否有再出脫蘋果股票。

巴菲特在去年5月的公司股東大會上曾經說，直到去年年底，蘋果應該還會是波克夏最大的投資，這代表波克夏至少還會留著2億股蘋果股票。下月中旬，波克夏依規定呈報13-F文件時，就將揭露公司截至去年年底的美國股票持股情況。

塞佛特說，波克夏也可能遭遇獲利了結賣壓，至於洛杉磯野火導致的保險業損失，對波克夏而言，問題應該不大，因為波克夏的保險事業主要在汽車保險。價值股22日也表現低迷，羅素1000價值指數下跌約0.6%，而波克夏是市場最大價值型股票。

不過，CFRA分析師塞佛特認為，波克夏股價短期將能反彈。2月底、3月初可能會是波克夏股價的轉捩點，屆時波克夏將公布去年第4季財報。FactSet彙整的分析師推估顯示，市場樂觀看待波克夏營運，預估稅後營業利益可增加16%至超過100億美元，或每股A股近7,000美元。

波克夏也可望因為美元升值而受惠，以日圓為主的外幣負債因而減輕，對獲利的助益估計將近10億美元。