台積電重要EUV夥伴ASML預計1月29日財報會議 釋出展望

台積電（2330）重要EUV夥伴艾司摩爾（ASML）發出最新媒體邀請，預計將於農曆年期間的1月29日於總部召開財報會議並釋出展望，由於美國總統川普近期持續加強對歐洲相關政策，預期出口管制議題仍會是市場聚焦關鍵，也將牽動半導體設備市場神經。

依據ASML預告，1月29日ASML將公佈其第四季與全年財務業績。該年度新聞發表會將於歐洲中部時間當天上午11點至下午12點在ASML總部舉行。來自ASML演講代表預計將是總裁兼執行長富凱（Christophe Fouquet），以及執行副總裁兼首席財務長Roger Dassen。

依據ASML向媒體發出的邀請函預告，該實體活動將在De Run的TWINSCAN禮堂舉行，同步線上直播。另外投資者預計可在歐洲中部時間15:00參與ASML高階管理層將主持的60分鐘投資者電話會議。

回顧ASML2024年曾因技術問題提早曝光2024年第3季財報且不如市場預期，業界則估主要是兩主要原因包含大客戶英特爾與三星砍單使更多High-NA EUV設備延後挹注營收等，預期台積電、家登（3680）等台廠短期受影響有限，不過ASML對2025年半導體市場看法修正轉趨更謹慎將需持續觀察。

依據ASML先前官方釋出展望，當時預計2025年總淨銷售額將成長至300億歐元至350億歐元之間。預計毛利率在 51%至53%之間，即低於先前提供的範圍，主要與EUV需求時間點遞延有關。

ASML曾在2024年10月16日提到，即便AI持續強勁發展並具有成長潛力，但其他應用市場看來需要更長的時間才能復甦，復甦情況較之前預期更為緩慢，預期將持續至2025年，因而導致客戶更為謹慎。在邏輯晶片上，晶圓代工競爭激烈導致某些客戶新製程的成長速度放緩，也導致廠房淘汰並改變微影設備需求時間，特別是在EUV的部分。在記憶體晶片市場，我們看到產能增加有限，重點仍然是支援HBM和DDR5 AI相關產能的技術轉型。