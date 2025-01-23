快訊

中國漫記／TikTok難民湧入小紅書 跨時空回信「李華」

再會蘭陽艦／熱艦接收時創多個第一 海軍刻意邀扁宋見證

鈕承澤出獄了！雙手合十透露最想做的事「回家陪媽媽」

聽新聞
0:00 / 0:00

布蘭特原油五連跌 金價續漲接近歷史高點

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際原油價格22日繼續下跌。 路透
國際原油價格22日繼續下跌。 路透

國際原油價格周三（22日）小幅走低，美國總統川普發出的關稅威脅，令市場擔憂會如何影響全球經濟增長和能源需求。川普關稅的不確定性，也使得避險需求不墜，持續推動黃金價格走高，接近歷史高點。

布蘭特原油期貨周三下跌0.29美元或0.4%，報每桶79美元。美國西德州原油期貨下跌0.39美元或0.5%，報每桶75.44美元。

這是布蘭特原油自去年9 月以來，首次連續第五個交易日下跌；美國西德州原油則是自去年11 月以來，首次出現四連跌。這兩個指標原油期貨並已連續第二天收在1月9日以來的新低。

川普擴大關稅威脅範圍，揚言要對全球主要能源市場中國大陸和歐盟加徵關稅，他也計劃對來自加拿大和墨西哥的商品徵收高達25%的關稅，這兩個鄰國是美國主要的原油供應國。現在對加拿大石油加徵關稅的可能性，已經促使大量原油從加拿大流向美國，以避開潛在關稅。

川普也警告俄羅斯，表示莫斯科當局若不達成協議結束烏克蘭戰爭，他將對俄國徵收新的關稅。他另外點名委內瑞拉，說他的政府「很可能」停止從委內瑞拉購買石油。美國能源資訊局（EIA）最新數據顯示，2024年前十個月，美國從委內瑞拉進口石油約每日20萬桶，高於 2023 年的平均每日10 萬桶。

金價方面，紐約黃金現貨價格周三繼續上漲至近三個月來高點，在略低於歷史最高價的區間交易。因為美國總統川普的政策動向並不明確，投資人擔心可能引發的貿易戰並加劇市場波動。

紐約黃金現貨價格周三再漲0.43%，報每英兩2,756.48美元。

Sprott Asset Management資深投資組合經理Ryan McIntyre說：「擬議的關稅和其他事情存在不確定性，當市場存在大量甚至適度的不確定性時，黃金通常會表現良好，這是人們自然而然會偏好的資產。」

黃金通常被視為經濟和地緣政治動盪時期的避風港，川普並未提供關稅措施細節，這讓投資人猜測關稅行動的激進程度及其潛在影響深度。川普的政策也被認為將刺激通膨，可能迫使美國聯準會在較長時間內維持高利率，以抑制物價上漲。

川普政策前景不明等因素，推升國際金價22日攀至11周來最高。 路透
川普政策前景不明等因素，推升國際金價22日攀至11周來最高。 路透

川普 美國 黃金

延伸閱讀

川普就職後美媒大調整 傳CNN和NBC News將裁員

川普封關期間若放炮…「抱股過年」的只能被關門打狗？ 網嗆：自己不跑怪誰

韓國瑜談訪美「爆大紅盤」 ：距川普僅25公尺、見新政府官員

擬課高額關稅 川普警告俄羅斯盡快結束戰爭

相關新聞

川普推AI建設 科技股上漲帶動史指觸及歷史新高、輝達勁揚4.43%

美股大漲，史坦普500指數創下歷史新高，因為甲骨文和輝達等科技股因人工智慧樂觀情緒和川普總統的最新任期而上漲。

川普如何影響Fed？專家預測利率3部曲 Q1到Q3路線呼之欲出

川普2.0時代來臨，市場目前對聯準會（Fed）今年降息時點的預期是，3月降息機率25%、6月前降息機率逾60%，年底前降...

布蘭特原油五連跌 金價續漲接近歷史高點

國際原油價格周三（22日）小幅走低，美國總統川普發出的關稅威脅，令市場擔憂會如何影響全球經濟增長和能源需求。川普關稅的不...

川普2.0時代來臨 重塑今年全球產業新格局

川普2.0時代來臨，DIGITIMES指出，其政策將對關稅、綠能、汽車、AI與半導體等五大產業帶來顯著的影響，重塑202...

【重磅快評】「小紅書大對帳」揭開美式假自由民主布？

「用腳投票」的美國「TikTok難民」大舉湧入小紅書，在中美死嗑數年對抗的大環境中，突然加入這一場方興未艾的中美庶民友誼...

SK海力士上季獲利創紀錄 股價卻不漲反跌

受惠於資料中心和人工智慧（AI）記憶體晶片情需求熱絡，南韓SK海力士（SK Hynix）上季獲利創紀錄，但資本支出未令投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。