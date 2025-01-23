布蘭特原油五連跌 金價續漲接近歷史高點

國際原油價格周三（22日）小幅走低，美國總統川普發出的關稅威脅，令市場擔憂會如何影響全球經濟增長和能源需求。川普關稅的不確定性，也使得避險需求不墜，持續推動黃金價格走高，接近歷史高點。

布蘭特原油期貨周三下跌0.29美元或0.4%，報每桶79美元。美國西德州原油期貨下跌0.39美元或0.5%，報每桶75.44美元。

這是布蘭特原油自去年9 月以來，首次連續第五個交易日下跌；美國西德州原油則是自去年11 月以來，首次出現四連跌。這兩個指標原油期貨並已連續第二天收在1月9日以來的新低。

川普擴大關稅威脅範圍，揚言要對全球主要能源市場中國大陸和歐盟加徵關稅，他也計劃對來自加拿大和墨西哥的商品徵收高達25%的關稅，這兩個鄰國是美國主要的原油供應國。現在對加拿大石油加徵關稅的可能性，已經促使大量原油從加拿大流向美國，以避開潛在關稅。

川普也警告俄羅斯，表示莫斯科當局若不達成協議結束烏克蘭戰爭，他將對俄國徵收新的關稅。他另外點名委內瑞拉，說他的政府「很可能」停止從委內瑞拉購買石油。美國能源資訊局（EIA）最新數據顯示，2024年前十個月，美國從委內瑞拉進口石油約每日20萬桶，高於 2023 年的平均每日10 萬桶。

金價方面，紐約黃金現貨價格周三繼續上漲至近三個月來高點，在略低於歷史最高價的區間交易。因為美國總統川普的政策動向並不明確，投資人擔心可能引發的貿易戰並加劇市場波動。

紐約黃金現貨價格周三再漲0.43%，報每英兩2,756.48美元。

Sprott Asset Management資深投資組合經理Ryan McIntyre說：「擬議的關稅和其他事情存在不確定性，當市場存在大量甚至適度的不確定性時，黃金通常會表現良好，這是人們自然而然會偏好的資產。」