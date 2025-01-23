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川普2.0時代來臨 重塑今年全球產業新格局

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國總統川普（歐新社）
美國總統川普（歐新社）

川普2.0時代來臨，DIGITIMES指出，其政策將對關稅、綠能、汽車、AI與半導體等五大產業帶來顯著的影響，重塑2025年全球產業新格局。

DIGITIMES展望川普2.0四年任期，川普不斷強調的美國貿易逆差將成為其關注議題，讓美國產生較大貿易逆差對象，將是成為「課徵關稅」的可能目標。以2023年美國對外貿易逆差產品來看，前三名分別為HS Code 85章的「電機及其零附件」、87章的「車輛及其零件與附件」、84章的「機械及其零附件」。

進一步觀察2023年美國對外貿易逆差前三大國別，以中國大陸位居首位，其次為墨西哥、越南。DIGITIMES認為，在面對川普的關稅施壓時，能夠提出「對價交易」的項目與交易數量大小等，將是與川普談判的可能交易籌碼。

川普上任即延續前任期作法，再次退出《巴黎協定》，能源政策主張優先支持化石燃料產業，DIGITIMES認為，川普2.0對美國綠能產業的影響關鍵在於，《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act；IRA）資金被川普政府凍結範疇與程度，川普上任發布的能源相關行政命令直接影響風電和電動車產業。由於川普對化石燃料的支持，DIGITIMES預期在氫能產業發展上，將會相對支持由化石燃料製氫的灰氫，排擠對潔淨氫能的補貼資源。

DIGITIMES預期川普的汽車產業政策將深刻影響全球車企布局。一方面在關稅上，美國對中國大陸汽車進口建築關稅壁壘，迫使中國大陸車企轉向新興市場布局，且對歐洲汽車進口加徵關稅，促使歐系車廠加強在美國本地化生產；另一方面在自駕車輛上，擬放寬對自動駕駛車輛在美國上路的監管門檻，進一步實現自駕計程車（Robotaxi）規模化部署。

AI方面，DIGITIMES觀察，川普採取軟硬兼施政策，一方面強調放寬AI監管，推動AI技術與掌控生態系快速發展，並優先應用於國防安全領域，以加強國家國防能力；另一方面，對中國大陸政策採單邊主義，透過提高出口管制、限制AI晶片技術及產品流向中國大陸，然川普2.0 AI新政策以符合美國利益優先為發展原則，持續加強國防安全領域與抑制中國大陸AI技術崛起。

DIGITIMES認為，拜登執政期間對中國大陸在半導體、超級電腦及AI技術的管控更為全面且系統化，有利維繫美國技術領先地位，川普延續政策可能性高，但執行細節則可能隨產業格局變化進行調整。其中，AI運算力將成為各國與美國談判的焦點議題，美國對各國AI運算力進行控管，可能推動各國積極尋求新的替代方案，而川普對中國大陸半導體管制難鬆綁，科技戰將持續延燒，中國大陸將加速半導體自主化發展。

半導體 川普 美國 關稅

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