【重磅快評】「小紅書大對帳」揭開美式假自由民主布？

「用腳投票」的美國「TikTok難民」大舉湧入小紅書，在中美死嗑數年對抗的大環境中，突然加入這一場方興未艾的中美庶民友誼大聯歡。媒體報導，美國紐時文化版評論作者阿曼達·赫斯撰文稱，這些友好互動正構成了對美國國家安全政策的「歡樂嘲弄」，但事件的發展，似乎不僅止表相的中美網民「苦中作樂」那麼簡單。

赫斯說，她下載小紅書時，小紅書正高掛美區App Store免費應用程式排行榜第一。事實上，美國「TikTok難民」正以每日數以萬計的海量擁向小紅書，相關視頻累加的瀏覽量更是以億計，「小紅書概念股」成為新熱搜對象，並未如美方預期的美國「TikTok難民」會回歸「美式」的Facebook、Instagram。

但真正該讓美國政壇、資本大鱷甚或榜標自由民主價值者警愓的，恐怕是在這些「中美民間友好交流」同時，美國基層民眾也逐漸看清國家的衰敝，乃至對政體自傲及政客洗腦的反思，甚或可能影響更根本的對美式民主自由的質疑。

就以這幾天興起的中美人民小紅書「大對帳」為例，許多原本以為中國現況仍停留在上世紀的美國基層人民，透過兩國學費、醫療費、房屋稅以及日常生活物價等的對比，突然驚覺，原來人均所得數倍於中國人的美國人，實質生活水準竟然不及對方。

例如，有法律系畢業者被中國公辦大學的低學費、食宿費給驚呆，自承欠下數十萬美元的學貸、未來十多年都將處於負債狀態；有女網友曬出動輒數萬美元的醫療費用帳單，甚至還有近兩千美元的呼叫救護車費，並驚訝於中國叫救護車竟然「免費」；以往苦於年年要繳高額房屋稅老美總認為，至少比中國人民「無私產」、房產只能持有七十年好，如今知悉屆時只要繳續期費即可持有，更是一夕破防。

這些對比，當然有其戲謔、不公平或不夠科學之處，例如中國人民仍只有少數才能擠進公辦大學、城鄉的醫療水準差距仍大、被地方政府及建商聯手割地產韭菜者比比皆是。但不可否認的是，這些不同於美國政府或傳統西方媒體的資訊內容，隨著美國小紅書用戶增加，正如星火燎原般燒向美國基層。

對於一向以自由民主領頭羊、捍衛者自居的美國政客或媒體來說，更該警醒的只怕是這些基層民眾對於所謂打擊TikTok有助國家安全的看法。例如有名居住於美國傳統農業州的中年婦女直言，以她宅女身分，又有什麼好擔心中國竊取其個資、進而影響國安？就算中國知悉她偏好A牌而非B牌乳品又怎樣？完全迥異於美國菁英乃至諸位大法官的認知。更遑論眾多美國人民在鏡頭前哭訴，就連靠TikTok賺取流量艱難維生的生存權利都遭剝奪。

隨著美國總統川普廿日簽署行政命令，將TikTok禁令最後期限延長七十五天，要求TikTok母公司在期限內尋找美國買家，並稱若該平台繼續營運，美國「應獲得其一半價值」。看似既幫TikTok解燃眉之急，又可捍衛住美國利益。殊不知，網路世界本就有「回不去了」的特性，再加上諸如小紅書之類的可替代產品正想方設法廣納美國基層民眾，不禁要問，美方真有自信認為中方必會割肉保TikTok？難不成川普要再出大招一概禁絕中方相關APP？屆時，美國的自由民主還是自由民主嗎？