SK海力士上季獲利創紀錄 股價卻不漲反跌
受惠於資料中心和人工智慧（AI）記憶體晶片情需求熱絡，南韓SK海力士（SK Hynix）上季獲利創紀錄，但資本支出未令投資人驚豔，股價遭逢獲利了結賣壓，23日在首爾早盤跌逾4%
輝達（Nvidia）的主要高頻寬記憶體（HBM）供應商SK海力士公布，去年第4季營利利益狂增2,000多倍至8.08兆韓元（56億美元），營收成長75%至19.77兆韓元。該公司也提高全年股利25%至每股1,500韓元。
亮眼財報也凸顯SK海力士在HBM市場的領先地位之穩固。CLSA證券南韓公司分析師拉納說，美國總統川普倡議的Stargate AI基建支出計畫，SK海力士將是主要受惠者之一，生產良率的領先優勢龐大，競爭對手要花一點時間才能趕上。
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