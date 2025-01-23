SK海力士先進晶片銷售強勁 Q4獲利創新高
韓國SK海力士（SK Hynix）今天公布創新高紀錄的季度利潤，主要是生成式人工智慧（AI）晶片組所使用的高頻寬記憶體（HBM）等先進晶片銷售強勁。
SK海力士為輝達（Nvidia）的供應商，也是全球第2大記憶體晶片製造商，今天報告第4季（2024年10月至12月）營利為8.1兆韓元（56.4億美元），高於2023年同期的3460億韓元。
SK海力士第4季營利超過其更大競爭對手三星電子（Samsung Electronics）預測的12月季度營利6.5兆韓元。
SK海力士表示，第4季營收年增75%，至19.8兆韓元。
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