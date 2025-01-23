台積電ADR上漲2.06% 較台北交易溢價28.91%

台積電ADR周三（22日）上漲2.06%，收在223.20美元，較台北交易溢價28.91%。費城半導體指數同日上漲1.69%。

周三美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲130.92點或0.3%，收在44,156.73點。標普500指數上漲37.13點或0.61%，收在6,086.37點。那斯達克指數上漲252.56點或1.28%，收在20,009.34點。

台灣加權股價指數周三上漲225.40點，收在23,525.41點，台積電（2330）漲15元或1.34%，收在1,135.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 180.60 +0.55 177.00 +2.03

中華電 CHT 123.99 -0.34 124.50 -0.41

台積電 TSM 1,463.12 +2.06 1,135.00 +28.91

聯電 UMC 37.50 -5.14 40.20 -6.73

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據