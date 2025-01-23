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美股收盤／標普觸及新高 因AI投資、Netflix財報提振

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美股22日上漲，標普500指數盤中觸及歷史新高。 路透
美股22日上漲，標普500指數盤中觸及歷史新高。 路透

美國股市周三（22日）上漲，標普500指數盤中一度突破6,100點，觸及歷史新高，原因是投資人對串流媒體巨人Netflix季報，以及美國總統川普號召民營企業重金投資人工智慧（AI）基礎建設，感到興奮。同時，川普政府對貿易關稅的態度也比預期溫和。

道瓊工業指數上漲130.92點，或0.3%，至44,156.73點。標普500指數上漲37.13點，或0.61%，至6,086.37點。那斯達克指數上漲252.56點，或1.28%，至20,009.34點。

標普500指數的11個主要類股中，科技類股上漲了2.5%，漲幅最大，其中AI重量級公司如輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）等，領漲大型股。

投資人周三紛紛押注AI前景。前一日美股盤後，美國總統川普宣布由甲骨文、OpenAI 和軟銀等民營公司，將向AI基建5,000億美元。不過目前資金來源尚不明確。周三甲骨文股價上漲6.8%；而軟銀持有約90%股份的晶片技術供應商安謀（ARM）股價漲15.9%；伺服器製造商戴爾（DELL）也有3.6%漲幅。

盈透證券分析師Steve Sosnick說：「巨額資金承諾投入AI，足以讓投資人再次對AI以及與之相關的幾乎所有事物，充滿熱情。」

Northwestern Mutual Wealth Management股票首席投資組合經理Matt Stucky表示，周三只是大型科技股有行情，其他股票都原地不動。周三的大部分漲勢，尤其是晶片股上攻，都歸功於AI基建計畫的宣布。他說，「至少在初期，直接的受益者將在半導體領域」，「費城半導體指數表現突出，收盤上漲 1.7%」。

Netflix是周三標普指數成分股中漲幅最大的公司，上漲了9.7%。Netflix最新財報顯示，去年第4季訂戶成長數量創下新高，從而得以提高大多數訂閱服務方案的價格。

美國最近的經濟數據強勁，通膨降溫，輔以川普自周一就職以來，對關稅的態度比人們擔心的更為溫和，這些因素提振了投資人的風險偏好。

市場現在也正關注川普政府上台後的早期地緣政治局勢發展。通膨方面，投資人擔心價格壓力再起，亦仍謹慎關注川普的貿易計畫。川普已發出警告，表示美國可能於2月1日對來自中國大陸、墨西哥、加拿大和歐盟的進口產品加徵關稅。

川普 投資人 指數

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