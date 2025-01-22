擔憂川普政策 金價攀至11周來最高

川普不確定的貿易及移民政策，帶動避險需求，加上美元走貶，金價22日盤中一度上漲至每英兩2,763.47美元，為11周來最高。

外匯經紀商安達（OANDA）的亞太高級市場分析師黃凱文（Kelvin Wong）說：「川普想要對美國主要貿易夥伴實施的政策，令市場前景不明，導致美元的走向更增不確定性，這是金價看漲的主要短期原因。」

美元貶值將使黃金對其他貨幣持有人更具吸引力。黃金也是經濟與地緣政治動盪時的安全投資標的。

川普已表態，將對歐盟、加拿大和墨西哥課徵進口關稅，並考慮從2月1日起加徵中國大陸10%關稅，以報復後者讓芬太尼流入美國。

投資人關注川普政府的關稅與減稅政策，因為這些措施可能使該國的財政惡化，並使通膨再起。聯準會（Fed）的寬鬆貨幣政策也將受限，預料本月的政策會議將維持利率不變。

澳盛銀行（ANZ）說：「總體經濟與貿易的不確定，以及財政狀況可能惡化，支持了避險需求。央行購買黃金奠定了強勁的需求基礎，但我們預期投資需求將增加，抵銷實際需求的損失。」