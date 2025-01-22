擔憂川普政策 金價攀至11周來最高
川普不確定的貿易及移民政策，帶動避險需求，加上美元走貶，金價22日盤中一度上漲至每英兩2,763.47美元，為11周來最高。
外匯經紀商安達（OANDA）的亞太高級市場分析師黃凱文（Kelvin Wong）說：「川普想要對美國主要貿易夥伴實施的政策，令市場前景不明，導致美元的走向更增不確定性，這是金價看漲的主要短期原因。」
美元貶值將使黃金對其他貨幣持有人更具吸引力。黃金也是經濟與地緣政治動盪時的安全投資標的。
川普已表態，將對歐盟、加拿大和墨西哥課徵進口關稅，並考慮從2月1日起加徵中國大陸10%關稅，以報復後者讓芬太尼流入美國。
投資人關注川普政府的關稅與減稅政策，因為這些措施可能使該國的財政惡化，並使通膨再起。聯準會（Fed）的寬鬆貨幣政策也將受限，預料本月的政策會議將維持利率不變。
澳盛銀行（ANZ）說：「總體經濟與貿易的不確定，以及財政狀況可能惡化，支持了避險需求。央行購買黃金奠定了強勁的需求基礎，但我們預期投資需求將增加，抵銷實際需求的損失。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言