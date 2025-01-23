彭博：Meta今年推AI眼鏡

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

彭博報導，Meta計劃今年推出專為運動員設計的Oakley品牌智慧眼鏡，並醞釀開發手表和內建攝影功能的耳機等穿戴式裝置，希望開發更多結合人工智慧（AI）技術的產品。

彭博科技記者葛曼引述消息人士指出，除智慧眼鏡外，Meta旗下裝置部門Reality Labs也計劃開發能與蘋果的智慧手表和AirPods競爭的產品。同時，Meta仍積極開發首款真正的擴增實境（AR）產品，預計將於2027年問世。

Meta藉推出一系列新產品，將自己重新定位為AI領域的創新者，重點放在能引領下個運算時代的硬體產品。這家社群媒體巨人已在AR和VR技術的開發上投入數百億美元，並推出多款頭戴式裝置和智慧眼鏡，只是始終無法得到消費大眾的青睞。

目前，Meta已問世的Ray-Ban品牌智慧眼鏡內建攝影機、麥克風等多項功能。這款眼鏡尚未達到真正AR的境界（將資料和影像疊加於現實世界視野中），但已具備拍照、分析周遭環境、播放音樂及處理通話的功能。

今年最大升級則是一款高階新品，代號為「Hypernova」，設計上更接近目前的Ray-Ban眼鏡。更新款在右側鏡片底部配備顯示器，能將訊息投射至使用者視野。

眼鏡

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