輝達超車 蘋果跌掉市值王

蘋果公司（Apple）21日股價收跌3.2%，市值降至3.35兆美元，輝達（Nvidia）上漲超過2%，市值來到約3.45兆美元，因而再度擠下蘋果，成為全球最有價值的上市公司。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達今年來股價累漲約5%，2024年股價攀漲171%，2023年則大漲近239%，這反映出市場對輝達AI晶片的需求極為旺盛。

相較之下，美國券商分析師陸續調降蘋果股價的目標價，原因是該公司的AI對iPhone銷售動能的助益似乎有限。Jefferies分析師以李裕生為首的分析師團隊指出，「我們對iPhone需求疲弱的憂慮已成真」，意味著蘋果預定30日盤後公布的上季財報面臨風險。

李裕生先前預期，上季iPhone出貨量會微增1%，現在他下修成下滑2%，中國大陸市場需求似乎尤其疲弱，儘管其他地區的需求可能較佳。他也擔心蘋果的本季前景，原因包括北京當局2025年的新政策限制智慧手機補貼，將排除多數的iPhone機型。

摩根大通以查特吉為首的分析師團隊也指出，蘋果面臨三大挑戰：中國大陸市占可能萎縮、AI功能激起的銷售動能有限以及美元強勢。這群分析師調降蘋果目標價，從265美元砍到260美元，但維持給予蘋果的「加碼」評等。