輝達超車 蘋果跌掉市值王

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

蘋果公司（Apple）21日股價收跌3.2%，市值降至3.35兆美元，輝達（Nvidia）上漲超過2%，市值來到約3.45兆美元，因而再度擠下蘋果，成為全球最有價值的上市公司。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達今年來股價累漲約5%，2024年股價攀漲171%，2023年則大漲近239%，這反映出市場對輝達AI晶片的需求極為旺盛。

相較之下，美國券商分析師陸續調降蘋果股價的目標價，原因是該公司的AI對iPhone銷售動能的助益似乎有限。Jefferies分析師以李裕生為首的分析師團隊指出，「我們對iPhone需求疲弱的憂慮已成真」，意味著蘋果預定30日盤後公布的上季財報面臨風險。

李裕生先前預期，上季iPhone出貨量會微增1%，現在他下修成下滑2%，中國大陸市場需求似乎尤其疲弱，儘管其他地區的需求可能較佳。他也擔心蘋果的本季前景，原因包括北京當局2025年的新政策限制智慧手機補貼，將排除多數的iPhone機型。

摩根大通以查特吉為首的分析師團隊也指出，蘋果面臨三大挑戰：中國大陸市占可能萎縮、AI功能激起的銷售動能有限以及美元強勢。這群分析師調降蘋果目標價，從265美元砍到260美元，但維持給予蘋果的「加碼」評等。

分析師 團隊

延伸閱讀

訪陸行最後一站！黃仁勳現身上海 穿皮衣與團隊聚餐

FT：華為搶攻AI另闢蹊徑 擴大中國市占 避開Nvidia優勢

黃仁勳中國行低調 現身上海與團隊聚餐

輝達再度超越蘋果 市值躍居全球上市公司第一

相關新聞

川普如何影響Fed？專家預測利率3部曲 Q1到Q3路線呼之欲出

川普2.0時代來臨，市場目前對聯準會（Fed）今年降息時點的預期是，3月降息機率25%、6月前降息機率逾60%，年底前降...

日對外企投資擬事前審查 針對陸企意味濃

日本將針對外企投資，設置新的事前審查制度，把有協助外國政府蒐集情報之虞的企業，歸類為「特定外國投資家」，要入股特定日企前...

Netflix 訂戶激增 股價歡呼

美國串流媒體巨人Netflix在美股21日盤後發布最新財報，拜首次推出重大體育賽事直播，以及熱播劇「魷魚遊戲」續集強勢回...

愛迪達出運 去年轉虧為盈

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）上季初步財報遠優於預期，全年也成功轉虧為盈，激勵該公司在德國股市掛牌股價22日盤中...

輝達超車 蘋果跌掉市值王

蘋果公司（Apple）21日股價收跌3.2%，市值降至3.35兆美元，輝達（Nvidia）上漲超過2%，市值來到約3.4...

彭博：Meta今年推AI眼鏡

彭博報導，Meta計劃今年推出專為運動員設計的Oakley品牌智慧眼鏡，並醞釀開發手表和內建攝影功能的耳機等穿戴式裝置，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。