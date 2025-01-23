Netflix 訂戶激增 股價歡呼

經濟日報／ 編譯黃淑玲陳律安／綜合外電
Netflix上季訂戶成長寫公司史上最大，熱門劇集《魷魚遊戲 2》開播有功勞。（路透）
Netflix上季訂戶成長寫公司史上最大，熱門劇集《魷魚遊戲 2》開播有功勞。（路透）

美國串流媒體巨人Netflix在美股21日盤後發布最新財報，拜首次推出重大體育賽事直播，以及熱播劇「魷魚遊戲」續集強勢回歸所賜，上季訂戶增數創史上最大，激勵股價22日早盤狂漲15%，攻破990美元關卡。

彭博資訊報導，Netflix 21日在致股東信函中表示，去年第4季新用戶數年增44%至1,890萬，比市場預期高一倍多，全球訂戶總數已攀抵3.01億人。原先訂戶成長的最高紀錄是在2020年第1季所創，當時因為新冠疫情爆發，新增了1,500萬名用戶。

Netflix新增訂戶數
Netflix新增訂戶數

彭博指出，這是Netflix最後一次公布每季訂閱用戶數據，管理階層試圖將投資人的注意力轉至營收和獲利等財務指標，避免股價過去總是容易受到用戶數據影響。

Netflix表示，第4季的節目表現超出自身預期，「魷魚遊戲2」引發的追劇熱潮，使其看好這齣反烏托邦生存驚悚劇有望成為公司史上收視最高的原創劇集之一。

該公司加碼投資體育直播活動也收到成效。去年11月，前YouTube網紅保羅（Jake Paul）與前重量級拳王泰森之間的較量，寫下6,500萬個帳戶在線同時觀賽的成績；耶誕節當天轉播的兩場職業美式足球聯盟（NFL）賽事，平均吸引3,000萬個全球帳戶收看，名列NFL史上收視率最高的比賽之林。

Netflix也宣布在美國調漲訂閱費用；含廣告方案的月費由6.99美元調漲1美元至7.99美元；最多人選擇的標準方案，漲2.5美元至月費17.99美元；高級方案調漲2美元至每月24.99美元。阿根廷、加拿大、葡萄牙等國也同受這次漲價影響。

在12個提供「有廣告」方案的市場中，多數新增訂戶選擇此一方案，不過Netflix的廣告業務開展緩慢，該公司說，要等到2026年才能對財務產生助益。

在上季，Netflix的營收躍增16%至102億美元，寫2021年末以來最大增幅，並預估今年的營收增速將比市場預期更快。

廣告 調漲 魷魚遊戲

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