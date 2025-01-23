日對外企投資擬事前審查 針對陸企意味濃

日本將針對外企投資，設置新的事前審查制度，把有協助外國政府蒐集情報之虞的企業，歸類為「特定外國投資家」，要入股特定日企前須提出申報。此舉被視為針對中國大陸企業，盼防堵情報外流規範上的漏洞。

最快今年春天推出的新制，規定外國投資人一旦可能有和外國政府合作並洩漏情報之虞，若欲取得核能或通訊等屬安全保障上重要「核心行業」的上市企業逾1%股份時，事前須提出申報。

就現狀來看，有要求須提供全面情報的法令的國家，研判只有中國。

現行制度是如果政府認定影響安全保障或公共秩序的話，得勸告或命令其中止出資。但如果取得股份未滿10%，且符合「外國投資家不參加董事會」及「本身不在股東大會提出轉讓與廢止重要業務」條件，就可以不適用上述規範。

雖然這是為了不過度限制對日投資所採取的措施，但作為防止情報外流的制度來說，也引發不夠完備的憂慮。

日本網路服務公司樂天2021年接受騰訊控股子公司出資3.65%，便是一個經典案例。當時騰訊控股主張「純投資」，不參與公司經營，所以被排除在日本政府事前審查對象外。

中國2017年實施國家情報法，要求個人及組織配合國家情報工作，由於可能受此法約束的中國企業投資日本重要基礎設施的通訊企業，導致美國政府向日本國家安全保障局及財務省等單位，詢問在「外匯及外國貿易法」（簡稱外為法）上的適用狀況。

為了不讓「特定外國投資家」可實質支配的企業成漏網之魚，日本政府也將進行監管。在核心行業中，如果要投資像是輸電或鐵道公司等經濟安全保障推進法指定的「基礎設施業者」，將不適用豁免制度。