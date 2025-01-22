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美股早盤科技股領漲 Netflix訂戶突破3億人大漲15％

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股22日早盤由科技股領漲，串流巨擘Netflix上季訂戶突破3億人，早盤大漲13%。美聯社
美股22日早盤由科技股領漲，串流巨擘Netflix上季訂戶突破3億人，早盤大漲13%。美聯社

美股22日早盤由科技股領漲，投資人受到串流巨擘Netflix上季亮眼財報和美國總統川普的數十億美元AI基建支援計畫激勵，川普的關稅威脅也有跡象顯示，可能沒有原本擔心的可怕。

道瓊工業指數22日早盤上漲105點，或0.2%；標普500和那斯達克指數分別上漲0.5%和1%，標普指數逼近刷新歷史新高；費城半導體指數漲1.7%；台積電ADR漲1.8%。

Netflix早盤股價一度飆漲15%，報999美元，攀抵歷史新高，該公司上季訂戶總數突破3億人，帶動其營收成長達到雙位數，也讓該公司有自信再度宣布調漲美國等市場價格。Roku和迪士尼等其他串流公司早盤股價也跟漲。

甲骨文公司（Oracle）早盤股價大漲6%，這是因為川普21日表示，該公司將與OpenAI和軟銀一起投資AI基建5,000億美元，雖然並未詳細交代財源。AI相關的微軟、輝達，以及伺服器廠商戴爾、美超微，早盤也都上漲。

此外，市場原先對於川普保護主義政策的擔憂，在他上任後的這兩天來似乎也略有和緩。他這兩天來的作為大致上都有助提振市場信心，投資人也都集中精力在他的親商政策。

St James Place Management資深投資專家羅德表示：「川普上任第一天就讓我們放下心頭大石，我們並未得到預期中的關稅。但問題是，我們未來將得到的關稅，與他承諾的會相差多少。那仍讓我們對今後十分緊張。」

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