AI狂潮嘉惠！SK海力士豪發15個月年終 創自家史上最高水準

去年有望創下歷來最佳業績的SK海力士，已決定向員工發放每月本薪1,500%的績效獎金，相當於15個月的年終，創下自家有史以來最高的獎金水準，顯示其高頻寬記憶體（HBM）業務正得益於人工智慧（AI）熱潮。

根據業界22日的消息，SK海力士在公司布告欄上宣布，將發放總額為每月本薪1,500%的績效獎金，其中包括1,000%的超額獲利分享獎金（PS）以及500%的特別績效獎金。PS為一種依據年度業績發放的獎勵，最高可達年薪的50%（相當於基本薪資的1,000%）。

自2021年起，SK海力士便以前一年營業利益的10%作為資金來源，按個人績效發放PS獎金。

SK海力士計劃於24日向員工發放此次決定的1,500%績效獎金。另外，還將於23日支付去年下半年的150%生產力激勵獎金（PI）。PI是公司每半年達成既定生產目標時、所發放的獎勵。

起初，SK海力士向工會提議，最終的績效獎金為1,450%。然而，工會表示無法接受公司提案，要求給予與創紀錄業績相符的待遇，並宣布成立聯合鬥爭指揮部。

同時，SK海力士宣布將實施一項股東參與計畫，允許員工選擇將部分的PS（最多50%）轉為公司股票，且若持有一年，將額外支付相當於購買金額15%的現金作為獎勵。