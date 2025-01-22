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川普如何影響Fed？專家預測利率3部曲 Q1到Q3路線呼之欲出

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普的政策一旦付諸實施，料將刺激成長並助燃通膨，可能迫使聯準會（Fed）主席鮑爾（右）把抗通膨視為首要之務，2025年Fed利率可能不降反升。路透
美國總統川普的政策一旦付諸實施，料將刺激成長並助燃通膨，可能迫使聯準會（Fed）主席鮑爾（右）把抗通膨視為首要之務，2025年Fed利率可能不降反升。路透

川普2.0時代來臨，市場目前對聯準會Fed）今年降息時點的預期是，3月降息機率25%、6月前降息機率逾60%，年底前降息機率超過80%。但市場同時又預期川普的政策將加速經濟成長。合起來看，豈不矛盾？

ABP Invest公司創辦人暨投資長帕巴薩瓦表示，他不相信Fed今年會降息，因為美國經濟強韌、川普政策推升通膨預期，很可能使Fed不得不在9月後提高利率。

上述推論依據三大因素：

一、美國經濟。除了經濟領先指標外，消費者信心、企業獲利和服務業景氣數據，都指向經濟動能自去年8月以來進入明顯擴張模式。就業方面，整體而言也呈現韌性，不見經濟疲弱得瀕臨衰退的跡象。再看通膨率，今年可望維持在2.5%~3.0%區間範圍內，可能是自行趨緩，也可能是Fed推一把。

二、川普政策。在美國經濟韌性十足的情況下，川普的政策料將導致利率走高。川普政策的效應如何，要看他究竟落實哪些政策、執行力道多強、何時付諸實行。然而，從他就職演說即可得知梗概：所有研議中的政策都可能助燃通膨，包括導致財政擴張的減稅、提高關稅、促進成長的鬆綁監管，以及遣返無證移工。

三、Fed公信力。強勁的經濟加上川普的政策，若未加重通膨壓力，可能是因為經濟意外沉淪或財長貝森特說服川普採行較正統政策，那麼Fed就不至於升息。然而，如果美國經濟和川普政策果真加重物價上漲壓力，而且還推高通膨預期，那麼Fed就必須立刻採取行動。

2020年至2021年期間，Fed對通膨竄升反應遲鈍，導致Fed主席鮑爾在2021年12月政策轉向的難堪，公信力受損。這一回，他承擔不起重蹈覆轍的風險。因此，Fed可望恪遵正統貨幣政策，穩定物價重要性凌駕就業最大化。

那麼，Fed會怎麼做？首先，對外發言會更「鷹派」（不論是向市場喊話，或決策官員的幕後發言），然後就是緊縮貨幣政策。

具體而言，帕巴薩瓦預測，2025年Fed利率三部曲可能是：第1季先停看聽，第2季對可能升息示警，然後在第3季付諸行動。

Fed 升息 川普 美國 聯準會 通膨

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