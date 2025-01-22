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歐股揚眉吐氣！改寫盤中歷史新高 漲幅有望連兩月超車美股

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
歐洲Stoxx 600指數本月表現優異。美聯社
歐洲Stoxx 600指數本月表現優異。美聯社

歐洲Stoxx 600指數在22日改寫盤中歷史新高，一反去年頹勢，漲幅有望連續兩月擊敗美股大盤，主要原因是投資人轉趨樂觀，認為美國關稅的最嚴重威脅，也許不會成真。

彭博資訊報導，Stoxx 600指數22日盤中一度上揚0.8%，至530.55點，打破去年9月寫下的盤中新高528.68點。22日以醫療保健股與工業股領漲，藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）是對指數漲幅貢獻最大的個股。

歐股去年相對於美股的表現，為歷來最慘澹的年度之一，但歐股本月重獲青睞，Stoxx 600指數本月上漲4.3%，有望連兩個月表現優於標普500指數。

美國銀行（BofA）本月訪調也顯示，基金經理人對歐洲股票的配置，由淨減碼22%升至淨加碼1%，歐股部位增幅為25年來第二高。

Kairos Partners投資組合經理人托奇奧表示，歐洲此刻是極佳去處。德國大選將在下月登場，選後預料政治不確定性將消散，關稅是短期內的另一 個觀察重點，但市場認為，情況應該不會如想像那麼糟糕。

丹麥醫療保健設施製造商Ambu、原油運輸業者前線公司（Frontline），以及瑞士奢侈品巨人歷峰集團（Richemont），為本月表現最突出的幾檔個股。

指數 美國 美股 關稅

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