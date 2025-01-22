韓媒：三星今年晶圓廠投資砍半 與台積電愈差愈遠

南韓媒體報導，三星電子今年將大砍晶圓廠投資金額逾半，聚焦升級現有的生產基建。三星晶圓廠設備投資轉趨保守，與台積電的差距將進一步拉大。

BusinessKorea報導，三星電子今年預計將晶圓廠投資額由去年的10兆韓元左右，砍半至約5兆韓元（34.9億美元），轉而聚焦於華城（Hwaseong）S3廠和平澤（Pyeongtaek）二廠的現有設備。

華城S3廠的3奈米生產線將改裝為2奈米生產線，並在原生產線上加入新設備，不計入新的大型投資。同時，平澤二廠的1.4奈米測試生產線，預計今年內進行安裝，每月產能將達2,000-3,000片晶圓。三星也將小額投資德州泰勒市（Taylor）工廠，增補其設備和基建。

報導指出，三星電子縮減晶圓廠投資的主因是訂單疲軟。三星晶圓廠近期面臨低良率和先進製程延遲等問題，不利於吸引「科技大廠」訂單。平澤廠4-7奈米設施的運轉率已減少逾30%，使情況進一步惡化。

三星電子在2021-2023年間積極投資，斥資約20兆韓元（139.6億美元）於晶圓廠，擴大產能並提升技術。但去年10月公布第3季財報時便預測，「2024年設備投資的規模預期縮減」，且「2025年將極大化現有生產基建的運作」。

對三星而言，更迫切的問題在於其和晶圓代工龍頭台積電的差距日益加大。台積電光是去年就投資台幣9,560億元（292.1億美元）在晶圓廠設備，是三星同期的四倍。

一位產業官員表示，「看來三星晶圓廠是把提升2奈米技術競爭力擺在優先位置，而非大幅縮減投資」，該策略是三星改善其市場地位、解決目前技術挑戰的關鍵舉措。