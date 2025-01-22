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負利率重出江湖？瑞士恐再干預匯市 央行總裁：有必要就會做

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
瑞士央行總裁施萊格爾表示，如果情況需要，不排除再次恢復負利率政策。路透社
瑞士央行總裁施萊格爾表示，如果情況需要，不排除再次恢復負利率政策。路透社

瑞士央行總裁施萊格爾（Martin Schlegel）表示，如果情況需要，不排除再次把基準利率降至低於零（負利率），或對匯市採取干預措施。

路透報導，施萊格爾22日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）上表示：「我們從不排除任何措施，雖然很顯然地，瑞士沒有人喜歡負利率。」「雖然瑞士央行也不喜歡負利率，但如果我們不得不這麼做，我們就會做。」

施萊格爾並提到，他認為瑞士央行過去採取的匯市干預很成功，「如果有需要，我們將會再次使用它們。」

在上一任川普執政期間，瑞士採取的大規模匯市干預，導致該國被美國列為匯率操縱國。在川普重返執政下，瑞士若太過積極訴諸這項工具，有可能會讓該國再次被貼上這個標籤，但施萊格爾表示，這種威脅並不困擾著他。

央行 川普 瑞士 美國 負利率

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