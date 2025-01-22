碳排怪獸！ChatGPT每月二氧化碳驚人 等於紐約搭機飛倫敦260趟
關心搭飛機對環境影響的人或許也該注意一下，ChatGPT等AI工具所製造的二氧化碳（CO2）其實也不可小覷。最新研究顯示，這個AI聊天機器人每月的排碳量超過26萬930公斤，相當於260架飛機從紐約飛到倫敦的排碳量。
財星雜誌（Fortune）報導，這份由網站託管服務供應商KnownHost發布的報告，透過每個AI工具的用戶數和能源效率，來分析它們的排碳量。
不只ChatGPT是排碳怪獸，以AI撰寫工具Rytr為例，其每月排碳量為1,057公斤，AI草擬合約工具Spellbook則為20公斤。這兩款工具生成每頁文字所製造的CO2，都超過ChatGPT。ChatGPT每頁產生的CO2只有1.59克，Rytr和Spellbook則分別為10.1克和6.5克。
但ChatGPT號稱有超過1.64億名每月用戶，受歡迎度遠超過Rytr和Spellbook。因此，儘管ChatGPT的能源效率較好，但排碳量卻遠高過另外兩款工具。
做為ChatGPT等AI工具主機的資料中心，未來的電力需求量只會愈來愈高。國際能源署（IEA）的2024電力報告指出，資料中心、AI和加密貨幣等近年進步科技的耗電量「明年可能翻倍」，在增加的耗電量中，光是資料中心就占了三分之一。
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