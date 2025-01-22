「美通膨躍5%、10年期美債重摔」 末日博士羅比尼：2資產能力抗

經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）因料中2008-2009全球金融海嘯，一舉成名，博得「末日博士」之稱，但現在他自我正名為「現實主義博士」，並預言通膨率2%時代已過去，未來上看5%，美國10年期公債價格可能暴跌多達30%，「股六債四」投資組合已不合時宜。

「股六債四」不合時宜

道瓊社報導，羅比尼表示，「60%股票搭配40%債券」的傳統投資組合，不再可行。他說：「股六債四是假定股票價格與債券價格之間呈現負相關（即股價跌時債券價格上漲，反之亦然，因此股債混合型投資組合可分散風險）。但那種負相關是根據通膨低而穩的假設。」

但新冠疫情過後，股債之間的關聯性已起了變化。羅比尼說：「大溫和（great moderation）--成長穩定且通膨2%--的時代已經結束。」他預估未來5%通膨率是常態，原因之一是他所謂的「供應面震撼」，包括去全球化、保護主義、氣候變遷、美國人口老化、高負債、製造業回岸，以及疫情更可能爆發。美國總統川普揚言祭出關稅並限制移民的政策，可能使情況變本加厲。

5%通膨情境下 美國長期公債看跌

聯準會（Fed）通常會提高利率力抗通膨。由於債券價格與債券殖利率呈反向關係，羅比尼認為，如果通膨率升抵他預估的5%，美國基準的10年期公債價格可能大跌多達30%，30年期美債價格會跌得更重（債券存續期愈長，對利率愈敏感）。

在這種情境下，美股也可能下跌。以2022年為例，當時通膨竄高，美股和美債跌幅都達到二位數。那只是未來情景的預覽罷了。

羅比尼說：「根據我們推測的這種情境，那種防禦型資產（指債券）將會虧很多錢，同時債券殖利率走高將導致股價拉回修正。」

羅比尼認為，因應通膨居高不下，有兩種資產最能抗通膨：黃金和大宗商品。

這正是為什麼，羅比尼與合夥人共同創立的Atlas Capital Team公司在去年11月推出新指數股票型基金（ETF）--稱為Atlas美國ETF（代碼USAF）--投資組合就是以美國短期公債、黃金、不動產投資信託（REITs）、農業商品和其他另類資產為主。

該公司執行長兼董事長班迪（Reza Bundy）說：「我認為，我們與其說是末日論者，不如說是現實主義者。」他說：「我們選擇農業商品，主因是考量氣候變遷以及供應鏈亂象對農業的影響。」

為何沒納入石油？羅比尼表示，食物安全是更大的問題，畢竟美國生產的石油與天然氣自給自足，還綽綽有餘。而且，「能源行情通常波動性更大」。

至於Atlas美國ETF投資組合為何一大部分（約50%）是美國公債？羅比尼指出，持有的主要是短債，受利率升高的打擊不大。這支ETF也持有Direxion每日三倍放空20年期以上美國公債ETF（TMV），藉此為長債做避險。20年期美國公債價格下跌時，TMV隨之上漲。